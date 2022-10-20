شكرا لقرائتكم خبر عن ماهر همام: طاهر سيندم على الطرد أمام الإسماعيلي.. وديانج تمسك بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى ماهر همام، نجم النادي الأهلي الأسبق، أن طاهر محمد طاهر لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي، سيندم على البطاقة الحمراء التي تعرض لها في لقاء الأهلي والإسماعيلي بالدوري.

وقال همام في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية "ETC": "طاهر محمد طاهر هيندم بسبب الطرد وهيعاني حتى يثبت لكولر أنه أحق باللعب أساسيًا، وهناك عدد من اللاعبين في مركزه سيتمسكون بفرصة المشاركة".

وأضاف: "أليو ديانج قدم أداء أكثر من رائع أمام الإسماعيلي، ووصلته العديد من العروض في الفترة الأخيرة بأرقام خيالية أبرزها كان من الهلال السعودي، وكولر سيطور أداءه بشكل كبير جدًا".

وأتم نجم الأهلي الأسبق: "جاريدو طور أداء الإسماعيلي في مواجهة الأهلي عن العامين الماضيين، وقدم أداء رائعا جدًا في الفترة التي قضاها مع النادي الأهلي، ويهتم بالجانب البدني والنفسي، وهو مدرب واعد والإسماعيلي أصبح أفضل معه".