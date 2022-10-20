شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 19 / 10 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بفوز الفريق على الإسماعيلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد برج العرب، في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «أعتقد كانت مباراة قوية، دائمًا في أول مباراة في بداية الدوري نرغب في بداية متميزة».