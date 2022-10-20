شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 19 / 10 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بفوز الفريق على الإسماعيلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد برج العرب، في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.
وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «أعتقد كانت مباراة قوية، دائمًا في أول مباراة في بداية الدوري نرغب في بداية متميزة».
حصل أكرم توفيق لاعب الأهلي على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الإسماعيلي في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولي لبطولة الدوري المصري الممتاز.
وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف في أول لقاء بالموسم الجديد تحت قيادة مارسيل كولر، أحرزه شادي حسين.
حصد فريق الأهلي أول ثلاث نقاط في بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً ثمنياً بهدف نظيف على الأسماعيلي خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأربعاء ، بإستاد برج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.
سجل شادي حسين هدف الأهلي في الدقيقة 73 ،وأدار المباراة ، محمد عادل اللقاء كحكم ساحة وساعده سمير جمال ويوسف البساطي وأحمد جمال حكمًا رابعًا وطارق مجدي كحكم var وساعده مصطفى عطية.
أعلن محمد سراج الدين رئيس بعثة فريق رجال يد الأهلى فى كأس العالم للأندية " سوبر جلوب " المقام فى المملكة العربية السعودية على زيادة أعداد الجماهير فى لقاء الأهلى و بنفيكا البرتغالى المقرر له غدا الخميس من 1000 إلى 3000 شخص .
فازفريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره مضر السعودى أمس الثلاثاء بنتيجة 36/30 فى أول مواجهاته بكأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقام فى المملكة العربية السعودية.