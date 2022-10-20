اخبار الرياضه

أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 19 / 10 / 2022

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 19 / 10 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بفوز الفريق على الإسماعيلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد برج العرب، في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «أعتقد كانت مباراة قوية، دائمًا في أول مباراة في بداية الدوري نرغب في بداية متميزة».

حصل أكرم توفيق لاعب الأهلي على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الإسماعيلي في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولي لبطولة الممتاز.

وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف في أول لقاء بالموسم الجديد تحت قيادة مارسيل كولر،  أحرزه شادي حسين.

الأهلي يحصد أول 3 نقاط في الدوري بفوز مثير على الأسماعيلي بهدف نظيف

حصد فريق الأهلي أول ثلاث نقاط  في بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً ثمنياً بهدف نظيف على الأسماعيلي خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأربعاء ، بإستاد برج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

سجل شادي حسين هدف الأهلي في الدقيقة 73 ،وأدار المباراة ، محمد عادل اللقاء كحكم ساحة وساعده سمير جمال ويوسف البساطي وأحمد جمال حكمًا رابعًا وطارق مجدي كحكم var وساعده مصطفى عطية.

اللجنة المنظمة لمونديال أندية اليد توافق على زيادة عدد الجماهير فى لقاء الأهلى و بنفيكا

 

أعلن محمد سراج الدين رئيس بعثة فريق رجال يد الأهلى فى كأس العالم للأندية " سوبر جلوب " المقام فى المملكة العربية على زيادة أعداد الجماهير فى لقاء الأهلى و بنفيكا البرتغالى المقرر له غدا الخميس  من 1000 إلى 3000 شخص .

 

فازفريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على  نظيره مضر السعودى   أمس الثلاثاء بنتيجة  36/30 فى أول مواجهاته بكأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقام فى المملكة العربية السعودية.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا