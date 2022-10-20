شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة هدافى الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشترك 10 لاعبين في قائمة هدافى الدوري المصري بعد خوض 6 لقاءات، وسجل كل منهم هدفا وحيدا وهم، شادي حسين، أحمد ياسر ريان، مصطفى فتحي، سمسون أكينيولا، رفيق كابو، كريم بامبو، أوستين أموتو، احمد مودي، جون أوكويي إيبوكا، وميدو جابر.

حقق فريق الزمالك فوزا مهما على فريق سموحة بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، على استاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وحصد فريق الأهلي أول ثلاث نقاط في بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً ثمنياً بهدف نظيف على الأسماعيلي خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأربعاء ، بإستاد برج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

وحسم التعادل الإيجابى 1/ 1 مواجهة بيراميدز مع فريق إنبى، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى الممتاز.

شادي حسين الأهلي 1

أحمد ريان سيراميكا 1

مصطفى فتحي بيراميدز 1

سمسون أكينيولا الزمالك 1

رفيق كابو إنبي 1

كريم بامبو البنك الأهلي 1

أوستين أموتو الاتحاد 1

احمد مودي فاركو 1

جون إيبوكا سيراميكا 1

ميدو جابر سيراميكا 1