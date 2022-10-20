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أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 19-10-2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 19-10-2022 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها، تحقيق فريق الزمالك فوزا مهما على فريق سموحة بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، على استاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى.

سامسون: أهدى هدفى فى سموحة لجماهير الزمالك وأشكرهم على الدعم

أهدى البنينى سامسون أكينيولا، لاعب الزمالك، هدفه الذى أحرزه في شباك سموحة لجماهير الفريق الأبيض موجهاً لهم الشكر على دعمهم له خلال أول مباراة مع الفريق الأبيض في الدورى المصرى الممتاز.

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أكد أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن الفوز على سموحة اليوم في الجولة الأولى لمسابقة الدوري، مجرد بداية، وكان من المهم الفوز في أول لقاء.

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حقق فريق الزمالك فوزا مهما على فريق سموحة بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، على استاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

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خروج الونش للإصابة ونزول المثلوثى فى مباراة الزمالك وسموحة

دفع البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك بحمزة المثلوثى بديلاً لمحمود حمدى الونش فى الدقيقة 29 بسبب شكوى الأخير من الإصابة فى  المباراة المقامة حاليا بين الفريقين باستاد المقاولون العرب، في الجولة الأولى لمسابقة الممتاز.

 

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