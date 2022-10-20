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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 19-10-2022 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها، تحقيق فريق الزمالك فوزا مهما على فريق سموحة بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، على استاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى.

سامسون: أهدى هدفى فى سموحة لجماهير الزمالك وأشكرهم على الدعم

أهدى البنينى سامسون أكينيولا، لاعب الزمالك، هدفه الذى أحرزه في شباك سموحة لجماهير الفريق الأبيض موجهاً لهم الشكر على دعمهم له خلال أول مباراة مع الفريق الأبيض في الدورى المصرى الممتاز.

أكد أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن الفوز على سموحة اليوم في الجولة الأولى لمسابقة الدوري، مجرد بداية، وكان من المهم الفوز في أول لقاء.

حقق فريق الزمالك فوزا مهما على فريق سموحة بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، على استاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى المصرى الممتاز.