بعد الخسارة من الأهلي.. الإسماعيلي يقرر إقالة حسني عبدربه من منصب مدير الكرة.. ونجم الدراويش السابق: «حسبي الله ونعم الوكيل»

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة يحيى الكومي، قرر توجيه الشكر لـ حسني عبد ربه مدير الكرة بالنادي.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصادر داخل قلعة الدراويش قولها إن اللحظات التي تلت مباراة الإسماعيلي والأهلي، التي أقيمت مساء الأربعاء، شهدت شداً وجذباً بين حسني عبد ربه وبعض مسئولي النادي، وهو ما دفع إدارة النادي الأصفر لاتخاذ قرار بإقالة عبد ربه من منصبه.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن حسني عبد ربه علّق على أنباء إقالته من منصبه كمدير الكرة بالنادي الإسماعيلي.

وكتب عبدربه عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" قائلاً: "أن الله لا يصلح عمل المفسدين..حسبي الله ونعم الوكيل".

من جانبه، كشف علي غيط، نجم الاسماعيلي الأسبق، أن مجلس إدارة النادي الاسماعيلي قرر إقالة حسني عبد ربه مدير الكرة من منصبه.

وكتب غيط عبر حسابه بموقع "فيس بوك" قائلاً: "الكومي ومجلس التشيرتات قرر إقالة حسني عبد ربه '

وكان الإسماعيلي قد تلقى خسارة من الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.