الطريق إلى اللقب الثالث.. الزمالك يبدأ رحلة الدفاع عن الدوري المصري بفوز مثير على سموحة

الشارقة - اميمة ياسر -

تمكن الزمالك من تحقيق فوز مثير على فريق سموحة بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب "المقاولون العرب"، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

تقدم الزمالك بالهدف الأول في الدقيقة 79 عن طريق الخطأ من لاعب سموحة شريف رضا بعد تمريرة من أحمد فتوح إلى شيكابالا يسار منطقة الجزاء الذي أرسل عرضية أرضية من يسار منطقة الجزاء حاول شريف رضا تشتيت الكرة لكنها تسكن الشباك.

وأحرز الهدف الثاني للزمالك اللاعب البنيني سامسون أكينولا في الدقيقة (4+90) قبل نهاية المباراة.

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وشهدت المباراة إثارة ومتعة بين الفريقين حتى الدقائق الأخيرة من المباراة، حيث شهد الشوط الأول هجمات متبادلة بين لاعبي الفريقين وخروج لمحمود حمدي الونش مدافع الأبيض بعد الإصابة.

مع انطلاق الشوط الثاني، واصل الزمالك الضغط من أجل إحراز هدف التقدم، فيما كان سموحة قريب من تسجيل الهدف الاول في المباراة بعد كرة عرضية من الطرف الأيمن لصالح سموحة ومن ثم خطأ مشترك بين حسام عبد المجيد ومحمد عواد، ليسدد مهاجم سموحة كرة لكن أبعدها محمد عبد الغني قبل أن تدخل الشباك.

وقرر فيريرا دخول شيكابالا ويوسف أسامة نبيه على حساب عمر جابر وزكريا الوردي ونزول سامسون وخروج سيف الدين الجزيري.

وبهذه النتيجة، يحصد الزمالك النقاط الثلاثة في أول لقاءات الدوري، حيث يطمح بتحقيق اللقب الثالث على التوالي.