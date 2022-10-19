شكرا لقرائتكم خبر عن السماح لوسائل الإعلام بحضور مران المنتخب الأولمبي غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم المنتخب الأولمبي فى معسكره اليوم استعدادا للسفر غدا الخميس لمواجهة إيسواتيني في المباراة المقرر لها الأحد المقبل، فى الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى أولمبياد "باريس 2024".

وتدرب المنتخب اليوم على النجيل الصناعي خلال المعسكر في القاهرة، حيث يختتم تدريباته غدا قبل السفر، ومن المقرر فتح التدريب غدا في تمام الثالثة عصرا لوسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة.

من جانبه، عقد محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على المنتخب اجتماعا مع أفراد البعثة والجهاز الفني بقيادة ميكالي، ووجه رسالة قائلا: "هدفنا بذل قصارى جهدنا من أجل حسم التأهل من إيسواتيني، وهذا ليس تقليلا من قيمة المنافس الذى يمتلك نفس الطموح والرغبة ولكن ثقة منا فى إمكانياتهم ولأنكم منتخب مصر باسمه وقيمته ومكانته، نحن نحترم إيسواتيني لكننا نسعي الحسم وقد قدم مجلس إدارة اتحاد الكرة كل شئ من أجل تهيئة الأجواء للمنتخب فى هذه الرحلة".

كما شدد روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب على أن المباراة لن تكون سهلة، وطالب اللاعبين بالتركيز الشديد من أجل الحفاظ على أحلامهم في البقاء والاستمرار في الدفاع عنها حتى الوصول إلى أبعد نقطة.