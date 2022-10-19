شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثة منتخب مصر للكرة الشاطئية إلى موزمبيق للمشاركة فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة منتخب مصر للكرة الشاطئية برئاسة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف على الكرة الشاطئية إلى "مابوتو" عاصمة موزمبيق للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.
وحظت بعثة المنتخب بحفاوة واهتمام كبير من السفير المصري في موزمبيق وليد المليجي، وكذلك أميرة خفاجة سكرتير أول السفارة التي كانت في استقبال البعثة لتسهيل كافة الإجراءات.
وتضم قائمة اللاعبين لبطولة أمم أفريقيا كلا من، زيزو الصباح ومحمد السيد وابراهيم حسن ومصطفى سمير ومصطفى أحمد ومصطفى صاصا وإسلام احمد وعبدالرحمن حسن الشافعي وهيثم عاطف ومحمد عبد النبي وأحمد الشحات وإسماعيل بهجت والحسيني طه وحسام باولو.