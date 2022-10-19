وصول بعثة منتخب مصر للكرة الشاطئية إلى موزمبيق للمشاركة فى أمم أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة منتخب مصر للكرة الشاطئية برئاسة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف على الكرة الشاطئية إلى "مابوتو" عاصمة موزمبيق للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وحظت بعثة المنتخب بحفاوة واهتمام كبير من السفير المصري في موزمبيق وليد المليجي، وكذلك أميرة خفاجة سكرتير أول السفارة التي كانت في استقبال البعثة لتسهيل كافة الإجراءات.