اخبار الرياضه

تعرف على حكام مباريات الخميس فى ختام الجولة الأولى للدوري المصري

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات الخميس فى ختام الجولة الأولى للدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات غد الخميس ضمن مواجهات الجولة الثانية من بطولة موسم 2022-2023.

وأسندت اللجنة مباراة المحلة والمقاولون للحكم حمادة القلاوي، بينما يدير محمود بسيوني مباراة الداخلية والطلائع، ويدير مباراة حرس الحدود وفيوتشر الحكم محمد الحنفي.

وتقام مباريات غدا الخميس في الدوري المصري على النحو التالي:
المقاولون العرب - غزل المحلة .. استاد المقاولون العرب .. 3 عصرا
حرس الحدود - فيوتشر .. استاد حرس الحدود .. 5 مساء
الداخلية - طلائع الجيش ..استاد السويس .. 7 مساء

وجاءت قائمة حكام مباريات غدا الخميس كالتالي:
312458575_2312945148861912_2695430041316930610_n

 

 

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا