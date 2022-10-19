شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات الخميس فى ختام الجولة الأولى للدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات غد الخميس ضمن مواجهات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري موسم 2022-2023.

وأسندت اللجنة مباراة المحلة والمقاولون للحكم حمادة القلاوي، بينما يدير محمود بسيوني مباراة الداخلية والطلائع، ويدير مباراة حرس الحدود وفيوتشر الحكم محمد الحنفي.

وتقام مباريات غدا الخميس في الدوري المصري على النحو التالي:

المقاولون العرب - غزل المحلة .. استاد المقاولون العرب .. 3 عصرا

حرس الحدود - فيوتشر .. استاد حرس الحدود .. 5 مساء

الداخلية - طلائع الجيش ..استاد السويس .. 7 مساء