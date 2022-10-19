شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على سموحة بهدفين نظيفين في الدورى.. بصمة سامسون الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك فوزا مهما على فريق سموحة بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، على استاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح الزمالك أهداف المباراة في الدقيقة 79 عن طريق شريف رضا في مرماه بعد تسديدة قوية من شيكابالا، وأضاف البنينى سامسون إكينولا الهدف الثانى في الدقيقة 93 بعد مراوغة مدافع سموحة ووضعها على يمين الهانى سليمان.

بهذه النتيجة احتل الزمالك المركز الثانى برصيد 3 نقاط، خلف المتصدر سيراميكا بفارق الأهداف، فيما قبع سموحة في المركز السابع عشر بدون نقاط.

الشوط الأول

بدأت المباراة سريعة بين الفريقين، وحاول الزمالك السيطرة على وسط الملعب في بداية المباراة بالقيام بعدة تمريرات في وسط الملعب، إلا أن فريق سموحة حاول هو الآخر مباغتة الزمالك بالضغط المتقدم على دفاعات الزمالك.

وفى الدقيقة 10 حصل الزمالك على فاول من حدود منطقة الجزاء، ليلعب أحمد مصطفى زيزو ولكن يتعامل معها بنجاح دفاع سموحة وتصل سهلة للهانى سليمان.

استحوذ الزمالك على مجريات اول ربع ساعة ولكن دون خطورة تذكر، بسبب وقوف لاعبى سموحة بشكل منظم في وسط ملعبهم، والاعتماد على الكرات الطويلة خلف دفاع الزمالك.

وهدد أليا سيلا مرمى نادى الزمالك في الدقيقة 16 بعدما استلم تمريرة رائعة من حسين فيصل ليسدد كرة قوية ولكن تمر فوق العارضة في أخطر فرص المباراة حتى الآن.

واصل سموحة محاولاته على مرمى الزمالك في الدقيقة 18 عن طريق حسين فيصل الذى حصل على ركنية، كاد مدافع الزمالك أن يسجلها في مرماه، ولكن تمر بعيدة عن مرمى محمد عواد.

فرض سموحة سيطرته على وسط الملعب، في غياب واضح للزمالك، الذى بدأ الاعتماد على الهجمات المرتدة عن طريق الثنائى سيد عبد الله نيمار وأحمد مصطفى زيزو.

وفى الدقيقة 26 مرر عمر جابر كرة رائعة للتونسى سيف الجزيرى خلف دفاع سموحة لكنها تطول عن قدم الجزيرى لتضيف فرصة مهمة للزمالك، ورد أليا سيلا على هجمة الزمالك بمحاولة التسديد لكن الونش كان له بالمرصاد.

وفى الدقيقة 29 يجرى فيريرا أول تغييراته الاضطرارية بخروج محمود حمدى الونش للإصابة ونزول حمزة المثلوثى بدلا منه، في غياب لأى فرصة محققة للزمالك في أول نصف ساعة.

سيطر الزمالك على آخر ربع ساعة في الشوط الأول محاولا إحراز الهدف الأول في أكثر من كرة، ولكن دفاع سموحة كان واقفا بشكل مميز، وكان أبرزها عرضية مميزة من نيمار في الدقيقة 39 ولكن تصدى لها الهانى سليمان بثبات.

وسدد حسين فيصل كرة بشكل مميز في الدقيقة 41 لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد عواد حارس الزمالك في كرة خطيرة لسموحة.

وفى الدقيقة 42 أهدر المغربى زكريا الوردى هدفا محققا بعد عرضية رائعة من سيد نمار على رأس الوردى الذى أهدرها بغرابة، ليضيع الزمالك الهدف الأول.

وأنقذ محمد عواد شباك الزمالك من هدف محقق في الدقيقة 44 بعدما تصدى لأكثر من تسديدة في منطقة الست ياردات، ليحرم الفريق السكندرى من التقدم.

وحاول الزمالك خطف هدف التقدم في نهاية الشوط، إلا أن رأسية سيف الجزيرى خرجت بعيدة عن مرمى سموحة، لينتهى الشوط بالتعادل السلبى.

الشوط الثانى

بدأ الزمالك الشوط الثانى بنزول إمام عاشور بدلا من سيد عبد الله نيمار لمحاولة السيطرة على وسطا الملعب، وهو ما تحقق للفريق الذى بدأ بشكل منظم وحاول الوصول لمرمى الهانى سليمان بالتنوع الهجومى خلال أول 5 دقائق.

وفى الدقيقة 56 حرمت العارضة سموحة من الهدف الأول بعدما ردت تسديدة إليا سيلا الذى تواجد في الستة ياردات، التي تهيت أمامه الكرة بعد عرضية رائعة من خالد عبد الفتاح.

وأجرى فيريرا تغييرين في الدقيقة 58 بنزول شيكابالا ويوسف أسامة نبيه بدلا من عمر جابر وزكريا الوردى، ليتبقى له تغييران فقط بعد الدفع بأمام عاشور في بداية الشوط الثانى. أس

وفى الدقيقة 62 أنقذ أحمد أبو الفتوح مرمى فريقه من كرة خطرة من أمام بواتنج في منطقة الجزاء بعد عرضية من صديق أوجولا.

وطالب أحمد مصطفى زيزو بركلة جزاء في الدقيقة 69 بعد شد من أحمد حكم مدافع سموحة له، ولكن الحكم نادر قمر الدولة لم يحتسب ركلة جزاء حتى بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفى الدقيقة 79 سجل شريف رضا مدافع سموحة في نفسه بعد تسديدة قوية من شيكابالا صانع ألعاب الزمالك، ليتقدم الزمالك بالهدف الأول.

وتألق محمد عواد في الدقيقة 85 بعدما تصدى لتسديدة رائعة من أحمد مصطفى، ليحافظ على تقدم الزمالك بهدف.

وحاول لاعبو سموحة إدراك التعادل في أكثر من كرة، إلا أن دفاع الزمالك كان في الموعد، والتي كانت أبرزها التي قطعها محمد عبد الغنى من أمام بواتنج في منطقة الجزاء.

وفى الدقيقة 93 أحرز البنينى سامسون إكينولا هدف الزمالك الثانى، بعدما استغل خطأ مدافع سموحة، وقام بمراوغته وسدد في شباك سموحة، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بعدها معلنا فوز الزمالك بهدفين نظيفين.

الزمالك وسموحه (21)



الزمالك وسموحه (22)



الزمالك وسموحه (23)



الزمالك وسموحه (24)



الزمالك وسموحه (25)



الزمالك وسموحه (26)



الزمالك وسموحه (27)



الزمالك وسموحه (1)



الزمالك وسموحه (2)



الزمالك وسموحه (3)



الزمالك وسموحه (4)



الزمالك وسموحه (5)



الزمالك وسموحه (6)



الزمالك وسموحه (7)



الزمالك وسموحه (8)



الزمالك وسموحه (9)



الزمالك وسموحه (10)



الزمالك وسموحه (11)



الزمالك وسموحه (12)



الزمالك وسموحه (13)



الزمالك وسموحه (14)



الزمالك وسموحه (15)



الزمالك وسموحه (16)



الزمالك وسموحه (17)



الزمالك وسموحه (18)



الزمالك وسموحه (19)