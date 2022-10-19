شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو: قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلى.. والإسماعيلى سيتطور مع الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني للإسماعيلي، بما قدمه الفريق أمام الأهلى رغم الخسارة، مشيرا إلى أن الجميع قدموا مباراة جيدة ولم يقصروا فى أي شىء.

وأضاف جاريدو خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادى الإسماعيلى: "واجهنا فريقا كبيرا لكننا كنا منافسين بقوة، حاولنا تسجيل هدف لكنها كرة القدم، علينا مواصل العمل بكل قوة من أجل التحسن وبدء حصد النقاط لحصد مركز جيد بجدول ترتيب المسابقة".

وتابع: "الفريق سيظهر بشكل أفضل مع توالي المباريات وتطور اللاعبين على الصعيد البدني، الصفقات الجديدة على قدر كبير من الكفاءة وستُحدث الإضافة الفنية للفريق، أود أن أشكر المهندس يحيى الكومي رئيس النادي وحسنى عبدربه مدير الكرة على دورهم فى الصفقات الجديدة".

واختتم تصريحاته: "أتمني من الجماهير استمرار الدعم والمساندة للفريق وأعدهم بأن الفريق سيظهر بالشكل المشرف خلال المباريات القادمة".

وتلقى الإسماعيلي خسارة من الأهلي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز. وسجل هدف المباراة شادي حسين بالدقيقة 74 بعد ثلاثة دقائق من مشاركته.