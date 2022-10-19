شكرا لقرائتكم خبر عن سامسون: أهدى هدفى فى سموحة لجماهير الزمالك وأشكرهم على الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى البنينى سامسون أكينيولا، لاعب الزمالك، هدفه الذى أحرزه في شباك سموحة لجماهير الفريق الأبيض موجهاً لهم الشكر على دعمهم له خلال أول مباراة مع الفريق الأبيض في الدورى المصرى الممتاز.

وعبر أكينيولا خلال تصريحات تلفزيونية لـ قناة "on time sports1" عن سعادته باستقبال جماهير الزمالك له في مباراة سموحة، لافتاً إلى أن طموحاته كبيرة ومرتبطة بالفريق الأبيض.

وتابع لاعب الزمالك: "مباراة سموحة كانت صعبة للغاية واللاعبون بذلوا أقصى ما لديهم في الملعب ومشهد تواجد جماهير الفريق الأبيض في الملعب أسعدنى كثيراً".

وفاز فريق الزمالك على نظيره سموحة بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، على استاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح الزمالك أهداف المباراة في الدقيقة 79 عن طريق شريف رضا في مرماه بعد تسديدة قوية من شيكابالا، وأضاف البنينى سامسون إكينولا الهدف الثانى في الدقيقة 93 بعد مراوغة مدافع سموحة ووضعها على يمين الهانى سليمان.

بهذه النتيجة احتل الزمالك المركز الثانى برصيد 3 نقاط، خلف المتصدر سيراميكا بفارق الأهداف، فيما قبع سموحة في المركز السابع عشر بدون نقاط.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمد عواد،خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح،خط الوسط : محمد أشرف " روقا" - زكريا الوردي - سيد عبد الله "نيمار" - عمر جابر - أحمد مصطفى " زيزو"،خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومصطفى الزناري وحمزة المثلوثي ومحمد عبد الشافي وإمام عاشور ويوسف إبراهيم "اوباما" ويوسف أسامة نبيه ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسامسون أكينولا.