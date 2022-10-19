شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباريات اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك فوزا مهما على فريق سموحة بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، على استاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وحصد فريق الأهلي أول ثلاث نقاط في بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً ثمنياً بهدف نظيف على الإسماعيلي خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، باستاد برج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

كما حسم التعادل الإيجابى 1/ 1 مواجهة بيراميدز مع فريق إنبى، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى الممتاز.

1- سيراميكا كليوباترا 3 نقاط

2- الزمالك 3 نقاط

3- الأهلي 3 نقاط

4- الاتحاد السكندري 3 نقاط

5- إنبي نقطة واحدة

6- البنك الأهلي نقطة واحدة

7- فاركو نقطة واحدة

8- بيراميدز نقطة واحدة

9- المقاولون العرب 0 نقطة

10- الداخلية لم يلعب مباراة حتى الآن

11- الجيش لم يلعب أي مباراة حتى الآن

12- فيوتشر لم يلعب أي مباراة حتى الآن

13- غزل المحلة لم يلعب أي مباراة حتى الآن

14- غزل المحلة لم يلعب أي مباراة حتى الآن

15- حرس الحدود لم يلعب أي مباراة حتى الآن

16- الاسماعيلي 0 نقاط

17- سموحة 0 نقاط

18- المصري البورسعيدي 0 نقاط.