شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء 19 / 10 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الأربعاء 3 مواجهات ضمن منافسات الجولة الأولى من الدورى المصري الممتاز، وشهدت فوز الأهلي والزمالك على الاسماعيلي وسموحة وتعادل بيراميدز مع انبى.

الزمالك 2 - 0 سموحة

حقق فريق الزمالك فوزا مهما على فريق سموحة بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، على استاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح الزمالك أهداف المباراة في الدقيقة 79 عن طريق شريف رضا في مرماه بعد تسديدة قوية من شيكابالا، وأضاف البنينى سامسون إكينولا الهدف الثانى في الدقيقة 93 بعد مراوغة مدافع سموحة ووضعها على يمين الهانى سليمان.

الأهلي 1 - 0 الإسماعيلي

حصد فريق الأهلي أول ثلاث نقاط في بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً ثمنياً بهدف نظيف على الأسماعيلي خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأربعاء ، بإستاد برج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

سجل شادي حسين هدف الأهلي في الدقيقة 73 ،وأدار المباراة ، محمد عادل اللقاء كحكم ساحة وساعده سمير جمال ويوسف البساطي وأحمد جمال حكمًا رابعًا وطارق مجدي كحكم var وساعده مصطفى عطية.

بيراميدز 1 - 1 إنبى

حسم التعادل الإيجابى 1/ 1 مواجهة بيراميدز مع فريق إنبى، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى الممتاز.

تقدم بيراميدز عن طريق مصطفى فتحى في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول، بعدما استلم تمريرة رائعة من التونسى فخر الدين بن يوسف، ليضعها على يمين عبد العزيز البلعوطى معلنا عن هدفه الأول بقميص بيراميدز في بطولة الدورى، وخطف رفيق كابو مهاجم فريق إنبى، هدف التعادل في الدقيقة 57، مستغلا خطأ مدافع بيراميدز في إعادة الكرة لأحمد الشناوى، ليخطف الكرة ويضعها في شباك الفريق السماوى في الدقيقة 57، ليتعادل إنبى مع بيراميدز 1 /1.