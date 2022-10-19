شكرا لقرائتكم خبر عن حسني عبد ربه عن أنباء إقالته : حسبي الله ونعم الوكيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق حسني عبد ربه مدير الكرة بالنادي الاسماعيلي علي أنباء إقالته عبر حسابه على فيس بوك:" أن الله لا يصلح عمل المفسدين..حسبي الله ونعم الوكيل".

وكشف علي غيط نجم الاسماعيلي الأسبق إن مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة يحيي الكومي قرر إقالة حسني عبد ربه مدير الكرة من منصبه عقب خسارة الفريق الأصفر من الاهلي بهدف دون رد في افتتاح بطولة الدوري المصري حيث كتب غيط عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "الكومي ومجلس التشيرتات قرر إقالة حسني عبد ربه '

تلقى الإسماعيلي خسارة من الأهلي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل هدف المباراة شادي حسين بالدقيقة 74 بعد ثلاثة دقائق من مشاركته.

المباراة قبل نهايتها بدقائق تعرض طاهر محمد طاهر للبطاقة الحمراء بشكل مباشر بعد عرقلته لمدافع الإسماعيلي.