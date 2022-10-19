شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يرفض منح لاعبى الزمالك راحة استعدادا لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎رفض البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات غدا الخميس، عقب الفوز على سموحة اليوم في الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء الغد بصورة طبيعية استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة المقرر لها يوم الأحد الموافق 23 أكتوبر الجاري في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على سموحة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليقتنص الأبيض أول ثلاث نقاط في رحلة الدفاع عن اللقب.‎