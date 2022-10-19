شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى : ظروف الزمالك صعبة والفوز على سموحة "بداية " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن الفوز على سموحة اليوم في الجولة الأولى لمسابقة الدوري، مجرد بداية، وكان من المهم الفوز في أول لقاء.

وقال المشرف على الكرة في تصريحاته عقب اللقاء:" حققنا المطلوب في الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أفريقيا، وكان يجب تحقيق الفوز في لقاء اليوم" مضيفا أن سموحة منافس قوي والمباراة لم تكن سهلة ونسعى لمواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة".

وأكد المشرف على الكرة بالزمالك أن ظروف الزمالك صعبة، والفريق لم يحصل على راحة بين الموسمين الماضي والجديد، والفريق يحتاج من 4 إلى 6 مباريات من أجل تجهيز اللاعبين لأن القدامى مجهدون في حين يدخل اللاعبون الجدد المباريات بشكل تدريجي.

وتوجه أمير مرتضى بالشكر للاعبين والجهاز الفني على مجهودهم خلال الفترة الماضية، موضحا أن الجميع لم يحصل على إجازة بسبب ارتباطات الفريق بمواجهات دوري الأبطال والدوري.

وقال المشرف على الكرة :" أشكر مجلس الإدارة على الدعم المستمر ونخوض كل مباراة على حدا لتحقيق الفوز، وكل تركيزنا على مواجهة الدوري المقبلة ومن المبكر الحديث عن السوبر المحلي".

وأضاف أن محمود حمدي "الونش" ذهب إلى المستشفى للخضوع لفحوصات وأشعة وسيتحدد موقفه غدا