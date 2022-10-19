شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 19-10-2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 19-10-2022، حيث شهدت اسلاحة العديد من الأخبار والأحداث، أهمها الأهلي يحصد أول 3 نقاط في الدوري بفوز مثير على الأسماعيلي بهدف نظيف، والزمالك يفوز على سموحة بهدفين نظيفين في الدورى.
منتخب الناشئين يخوض مواجهتين وديتين استعدادا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية
يخوض منتخب مصر للناشئين "مواليد 2006" مواجهتين وديتين، قبل السفر إلى الجزائر، لخوض تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عامًا.
شهدت عقوبات المسابقات الخاصة بالموسم الجديد للدوري الممتاز وضع بند ينص على تغريم أي فرد من أفراد الفريق 5 آلاف جنيه في حالة الاقتراب من منطقة مراجعة الحالات على شاشة حكم الفيديو VAR.
وافق على العمل فى النادى الإسماعيلى حينما رفع الجميع يديه ظناً أن الدراويش سيهبط.. كان بإمكان حسنى عبد ربه أن يرفض تولى منصب مدير الكرة فى نهاية الموسم الماضى، كان بإمكانه أن يخاف على اسمه وتاريخه وشعبيته العريضة.
في استطلاع للرأى طرحه اليوم ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد مطالب زيادة أعداد الجماهير مع انطلاق منافسات الدورى الممتاز؟ صدق غالبية القراء على تلبية تلك المطالب.