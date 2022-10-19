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القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 19-10-2022، حيث شهدت اسلاحة العديد من الأخبار والأحداث، أهمها الأهلي يحصد أول 3 نقاط في الدوري بفوز مثير على الأسماعيلي بهدف نظيف، والزمالك يفوز على سموحة بهدفين نظيفين في الدورى.

منتخب الناشئين يخوض مواجهتين وديتين استعدادا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية

يخوض منتخب مصر للناشئين "مواليد 2006" مواجهتين وديتين، قبل السفر إلى الجزائر، لخوض تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عامًا.