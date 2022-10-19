شكرا لقرائتكم خبر عن 36 لاعبا يشاركون في بطولة العالم للكاراتيه بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لمنتخب الكاراتيه على مشاركة 36 لاعبا ولاعبة في بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 سنة التي ستقام في تركيا من إجمالي 1846 لاعبا يخوضون غمار البطولة من أصل 105 دولة.

حرص مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد الدهراوي على تذليل كافة العقبات أمام اللاعبين والجهاز الفني من خلال توفير العديد من المعسكرات لهم حتى يتسنى للجهاز الفني الوقوف على المستوى الفني والبدني لجميع اللاعبين.

وأكد الدهراوي أن تلك البطولة تعتبر من البطولات الكبرى حيث أنها ستشهد منافسة ساخنة ومثيرة بين جميع اللاعبين المشاركين في الحدث العالمي، لذا فإن الجميع حريص على الوقوف بجانب جميع اللاعبين من أجل رفع العلم المصري عاليا في جميع المحافل الدولية.

أضاف أنه نظرا لقوة تلك البطولة العالمية فإن جميع أسرة الكاراتيه مطالبين بالوقوف خلف اللاعبين المشاركين في البطولة العالمية من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو انتزاع العديد من الميداليات المتنوعة.

أشار الدهراوي إلى أنه على ثقة كاملة في قدرات وإمكانيات جميع اللاعبين في حصد الميداليات ورفع العلم المصري عاليا في منصة التتويج خاصة في ظل الدعم اللامحدود الذي يقدمه مجلس الادارة بشكل مستمر لجميع اللاعبين.

وعد رئيس اتحاد الكاراتيه الجماهير بتحقيق إنجاز تاريخي في بطولة العالم القادمة واستمرار مسلسل الانجازات المتتالية التي يحققها اللاعبون في مختلف البطولات طوال الفترة الماضية