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ناصر عباس: بطاقة حمراء مباشرة الأبرز فى لقاء الاسماعيلي والأهلى

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القاهرة - سامية سيد - المباراة:  الاسماعيلي * الأهلى 

المسابقة: الجولة الأولى من الدورى المصرى 

النتيجة: هدف مقابل لاشيء لصالح الأهلى 

حكم الساحة: محمد عادل 

مساعد أول: سمير جمال

مساعد ثان: وائل شعبان 

حكم رابع: احمد جمال

حكام ال VAR: طارق مجدى وخالد حسين

فى مباراة من المباريات الصعبة  تحكيميا نتيجة الأحداث التى مرت بها نجح طاقم التحكيم فى إدارة المباراة وكانت أبرز حالات المباراة كالتالى

الحالة الأولى: فى الدقيقة 92 يرتكب لاعب الأهلي طاهر محمد طاهر مخالفة ركل، لم يتردد الحكم فى إشهار البطاقة الحمراء المباشرة نتيجة السلوك المشين والقرار صحيح.

اللياقة البدنية: استغلال مثالى لعناصر التحمل العام وتحمل السرعة والسرعة القصوى وقراءة جيدة لطرق وأساليب لعب الفريقين 

العقوبات الانضباطية: أنذر الحكم كلا من ديانج وكريم فؤاد وقام بطرد طاهر محمد طاهر نتيجة السلوك المشين كما أنذر لاعب الاسماعيلي حمدى النقاز نتيجة تعطيل الهجوم الواعد 

الحكام المساعدون: تعاون مع الحكم بشكل جيد وأداء رائع من كلا المساعدين

حكام ال VAR: لا توجد حالات تستحق تدخل ال VAR

الحكم الرابع: كان يجب أن يقوم بالسيطرة بشكل أفضل على المنطقة الفنية نتيجة تحركات مدرب الاسماعيلي خارج المنطقة الفنية وتكرار خروج المدير الفني لنادى الاسماعيلي خارج المنطقة الفنية

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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