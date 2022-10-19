شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: بطاقة حمراء مباشرة الأبرز فى لقاء الاسماعيلي والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: الاسماعيلي * الأهلى

المسابقة: الجولة الأولى من الدورى المصرى

النتيجة: هدف مقابل لاشيء لصالح الأهلى

حكم الساحة: محمد عادل

مساعد أول: سمير جمال

مساعد ثان: وائل شعبان

حكم رابع: احمد جمال

حكام ال VAR: طارق مجدى وخالد حسين

فى مباراة من المباريات الصعبة تحكيميا نتيجة الأحداث التى مرت بها نجح طاقم التحكيم فى إدارة المباراة وكانت أبرز حالات المباراة كالتالى

الحالة الأولى: فى الدقيقة 92 يرتكب لاعب الأهلي طاهر محمد طاهر مخالفة ركل، لم يتردد الحكم فى إشهار البطاقة الحمراء المباشرة نتيجة السلوك المشين والقرار صحيح.

اللياقة البدنية: استغلال مثالى لعناصر التحمل العام وتحمل السرعة والسرعة القصوى وقراءة جيدة لطرق وأساليب لعب الفريقين

العقوبات الانضباطية: أنذر الحكم كلا من ديانج وكريم فؤاد وقام بطرد طاهر محمد طاهر نتيجة السلوك المشين كما أنذر لاعب الاسماعيلي حمدى النقاز نتيجة تعطيل الهجوم الواعد

الحكام المساعدون: تعاون مع الحكم بشكل جيد وأداء رائع من كلا المساعدين

حكام ال VAR: لا توجد حالات تستحق تدخل ال VAR

الحكم الرابع: كان يجب أن يقوم بالسيطرة بشكل أفضل على المنطقة الفنية نتيجة تحركات مدرب الاسماعيلي خارج المنطقة الفنية وتكرار خروج المدير الفني لنادى الاسماعيلي خارج المنطقة الفنية