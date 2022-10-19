"لم نقدم مباراة جيدة".. ماذا قال فيريرا بعد الفوز على سموحة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب نادي الزمالك على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على سموحة بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأربعاء، بالجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي: "لم تكن هناك شراسة على المرمى بالشكل الكافي أمام سموحة ولكن كان من المهم تحقيق الفوز، استغلينا بعض الكرات أمام المرمى ونجحنا في تسجيل هدفين".

وأضاف: "لم نقدم مباراة جيدة ولكن من المهم أن نبدأ الدوري بفوز بسبب ضغط المباريات المنتظر واللاعبين ليس لديهم الوقت الكافي للاستشفاء".

وأكمل: "لا يوجد دوري في العالم تتولى المباريات بهذه الطريقة مثلما يحدث في مصر".

وتابع: "أرى أن جودة الكرة المصرية ليست على مستوى وقيمة اللاعبين والإمكانيات المتاحة، لابد من استغلال جودة اللاعبين والأمر يحتاج لتنظيم وهناك مسؤولين عن هذا الأمر".

وأشار: "على سبيل المثال لماذا لم يتم إعلان جدول الدوري حتى نهايته، وهذا ضمن أسباب أن جودة الكرة المصرية ليست على مستوى جودة اللاعبين".

واستكمل: "ليس من المنطقي أن تحكم على شراسة الفريق في أول مباراة، الشراسة الهجومية ستأتي مع المباريات القادمة".

وواصل: "إذا لم أتوقع أن سامسون سيسجل لن أدفع به في المباراة، واحتمالية أن يكون أساسيا في المباريات القادمة يتوقف على مستواه معنا، (سامسون لو مسجلش الهدف مكنش حد هيتكلم عنه، الحمد لله أنه سجل)".

وأكد: "لم نستقبل أي هدف من كرة ثابتة بالنظر إلى الفرق الآخرى وهذا يرجع إلى أننا ندافع بشكل جيد في الكرات الثابتة وكل ما نحتاجه هو الوقت للعمل بشكل أكبر".

ورفض فيريرا الحديث عن التحكيم في المباراة، قائلًا: "لا أتحدث عن التحكيم".