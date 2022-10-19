إعلان حكام مباريات الخميس من مباريات الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن الأطقم التحكيمية التي ستقود مباريات يوم غد الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري.

وأشارت لجنة الحكام، عبر بيان رسمي صادر اليوم الأربعاء، إلى أن محمود بسيوني سيُدير لقاء الداخلية وطلائع الجيش عند السابعة مساءً على أن يُساعده خالد السيد وطارق مصطفى فيما سيكون مصطفى الشهدي حكمًا رابعًا ومحمد صباحي حكمًا لـ VAR وسيُساعده محمود عبدالسميع.

وسقود أحمد الحنفي مباراة حرس الحدود وفيوتشر على أن يُساعده أحمد صلاح وهاني خيري وسيكون إبراهيم محمد حكمًا رابعًا ومحمود الدسوقي حكمًا لـ VAR وسيُساعده أسامة محمد السيد.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة المقاولون العرب وغزل المحلة للحكم حمادة القلاوي على أن يُساعده كلًا من سيد نافع وإسلام أبو العطا وسيكون محمد الغازي حكمًا رابعًا وعمرو الشناوي حكمًا لـ VAR وسيُساعده أسامة عبداللطيف.