سامسون: أهدي هدفي الأول إلى جماهير الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعرب سامسون أكينولا لاعب نادي الزمالك، عن سعادته بإحراز هدفه الأول بقميص الفريق الأبيض في شباك نادي سموحة.

وأحرز المهاجم البنيني سامسون أول أهدافه مع الزمالك في فوز الفريق الأبيض على سموحة بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري WE المصري.

وقال سامسون في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس 2": "تدربنا بشكل جيد من أجل إحراز الثلاث نقاط منذ البداية".

وأضاف: "هذا الهدف مهم جدا بالنسبة لي وأن يأتي في مباراتي الأولى وأهديه لجماهير الزمالك".

واختتم المهاجم البنيني: "أنا سعيد بتواجدي بالزمالك وسعيد باستقبال الجماهير لي في هذه المباراة الصعبة".