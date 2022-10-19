الأهلي يحصل على موافقة بحضور 3 الأف مشجع في مباراة بنفيكا بسوبر جلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة فريق اليد بالمملكة العربية السعودية حصوله على الموافقة بحضور السعة الجماهيرية الكاملة في مواجهة بنفيكا البرتغالي المقرر لها مساء غد الالخميس ضمن منافسات بطولة العالم للأندية (سوبر جلوب).

ودوّن سراج عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم الثلاثاء:"نظراً للإقبال الشديد من جمهور الأهلي العظيم في السعودية تم التنسيق مع اللجنة المنظمة ومسؤولي وزارة الرياضة بالسعودية على زيادة حصة جمهور الأهلي من ١٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ علماً بأن ثمن التذكرة ١٠ ريال أي ما يوازي ٥٠ جنيه مصري في مبارة بنفيكا غداً وهي شبه السعة الكاملة".

وأضاف عضو مجلس إدارة الأهلي:"هناك تعهد بضرورة إخلاء جماهيرنا للصالة بعد المباراة مباشرة لوجود مبارة الخليج السعودي صاحب الأرض والضيافة بعد مباراتنا بسعة كاملة أيضاً وهو ما تم تنسيقه أيضاً مع مسؤولي وجمهور النادي السعودي الشقيق والذي نتمنى له كل التوفيق في البطولة وقد تم إرسال البرومو كود الخاص بنا إلى رابطة جمهور الأهلي بالسعودية لمشاركته مع كل من يرغب في الحضور".

ويلتقي فريق يد الأهلي مساء غد مع بنفيكا البرتغالي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية، في الفترة من 17 إلى 23 أكتوبر الجاري.