طارق العشري: سموحة كان الأفضل.. وأين زيزو والجزيري أمامنا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يرى المدير الفني لفريق سموحة، طارق العشري، أن فريقه كان الأفضل خلال 75% من مباراتهم أمام نظيره الزمالك.

وهُزم فريق سموحة بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعته بنظيره الزمالك في وقت سابق من اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى من النسخة الحالية من الدوري.

وقال العشري، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة:"سموحة أدى مباراة جيدة تكتيكية خلال 75% من عمر اللقاء وظهرنا بصورة جيدة أمام فريق بطل وأغلقنا مفاتيح اللعب؛ أين زيزو والجزيري اليوم؟".

وتابع مدرب سموحة:"الضغط العالي منحنا فرصتين ولكن لم نستغلهما في المقابل لم يكن هناك هجمة خطيرة للزمالك والشوط الأول لم يُهدد الزمالك مرمى الهاني سليمان ولكن الزمالك وصل للنتيجة التي يريدها وسموحة كان الأفضل على مدار 75% من اللقاء ولكن لم نستثمر الفرص ولو استثمرنا الفرص لتغيّرت النتيجة".

وردّ العشري على هل تأثر سموحة بغياب أجاي، بقوله:"أجايي وصل لمستوى عالِ وأثر الغياب سلبيًا بالطبع فهو يمتلك الخبرة وهداف واليوم كان يُنقصني ترجمة الفرص، أمام الأهلي والزمالك فرصك تكون قليلة ولو تم ترجمتهم لاختلف الأمر".

وأتم مدرب سموحة تصريحاته بقوله:"راضِ عن أداء اللاعبين أمام بطل الدوري وفريق مستقر وإن شاء الله هذه الهزيمة لا تؤثر في الفريق بل تقويه وسنحاول تعديل مستوانا في المباريات المقبلة".