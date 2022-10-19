بمشاركة صلاح.. ليفربول يعبر وست هام بفوز صعب في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حقق نادي ليفربول فوزًا صعبًا على وست هام يونايتد بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأربعاء، بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأقيمت مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد على ملعب "آنفيلد" بالجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

وسجل داروين نونيز هدف المباراة الوحيد لصالح ليفربول في الدقيقة 22.

وبهذه النتيجة، يصل ليفربول إلى النقطة 16 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يتوقف وست هام عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.

تفاصيل المباراة:

دخل ليفربول المباراة بتشكيلة مكونة من: "أليسون بيكر، تسيميكاس، جوميز، فان دايك، أرنولد، كارفاليو، تياجو ألكانتارا، هندرسون، فيرمنيو، نونيز، محمد صلاح".

بدأت المباراة في الدقائق الأولى بسيطرة واستحواذ من جانب ليفربول ولكن بدون خطورة على مرمى وست هام يونايتد.

وأتيحت فرصة خطيرة لنونيز مهاجم ليفربول في الدقيقة 15 بعد تسديدة رائعة ولكن مرت الكرة فوق العارضة.

ونجح نونيز في تسجيل الهدف الأول لليفربول أمام وست هام يونايتد، ليتقدم الريدز بنتيجة 1-0 في الدقيقة 22.

وكاد داروين نونيز أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 24 بعد تسديدة رائعة ولكن تصدى لها حارس وست هام يونايتد.

وفي الدقيقة 34 أتيحت فرصة لمحمد صلاح بعد تسديدة له من داخل منطقة الجزاء ولكن ذهبت الكرة إلى خارج المرمى.

وواصل نونيز تألقه في المباراة وكان قريبًا من تسجيل الهدف الثاني لولا القائم والذي حرمه من تسجيل الثنائية أمام وست هام.

واحتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح نيوكاسل بعد العودة لتقنية الفيديو عقب خطأ من جوميز ولكن نجح أليسون بيكر حارس ليفربول في التصدي لها في الدقيقة 44.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم ليفربول على وست هام بهدف دون رد.

مع بداية الشوط الثاني، مرر صلاح المرة إلى هندرسون وسدد بقوة ولكن خرجت أعلى مرمى وست هام إلى خارج المرمى.

حاول وست هام تهديد مرمى ليفربول ولكن لم يصل الأمر إلى الخطورة.

في الدقيقة 56، سدد نونيز مرة أخرى بقوة لكن ذهبت الكرة عالية عن المرمى.

كان فيرمينو قريبا من التسجيل في الدقيقة 75 لكن فابيناسكي تصدى للكرة والتي عادت إلى جونز الذي سدد أيضاً لكن الدفاع أبعدها لركنية.

وانتهت المباراة بفوز صعب وثمين لصالح ليفربول على وست هام يونايتد بهدف دون رد في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.