جاريدو: الأهلي كان أجهز بدنيًا.. وظهرنا بصورة جيدة في الملعب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يرى المدير الفني الإسباني لفريق الإسماعيلي، جاريدو، أن لاعبيه ظهروا بصورة جيدة خلال مباراتهم أمام نظيرهم الأهلي.

وهُزم الإسماعيلي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعته بنظيره الأهلي في وقت سابق من اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري.

وقال جاريدو، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس عقب المباراة:"خضنا مباراة جيدة أمام فريق جيد مثل الأهلي وواجهنا الأهلي وهو أجهز منا بدنيًا لخوضه مباريات في أفريقيا عكسنا قادمون من مرحلة تحضير وعلى أية حال لعبنا مباراة جيدة وكان لدينا فرص وكان ممكن نفوز ولكن في النهاية الكرة أهداف والهدف جاء للأهلي".

وتابع المدرب الإسباني لفريق الإسماعيلي:"الفريق ظهر بصورة جيدة في الملعب ونعمل بشكل جيد ومع الوقت سنتحسن ولدينا لاعبين جيدين ورئيس النادي ومدير الكرة حسني عبدربه حضرا الفريق بصورة جيدة".

وأتم مدرب الإسماعيلي تصريحاته بقوله:"الإسماعيلي فريق كبير في مصر وأفريقيا ومن الممكن أن نعمل لإعادة هذا الاسم الكبير والاستمرار في العمل والتدريباتو لابد أن تكون الجماهير خلف اللاعبين ومباراة الأهلي كانت صعبة وكل الجماهير كانت سعيدة بالمباراة التي كانت كبيرة".