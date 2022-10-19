لماذا لم يهنئ رونالدو زميله السابق في ريال مدريد بنزيما بنيله الكرة الذهبية؟

المنامة - ياسر ابراهيم - رغم مرور يومين على نيل كريم بنزيما الكرة الذهبية، إلا أنه لم يتلق التهنئة من كريستيانو رونالدو، بخلاف باقي النجوم الذين يلعبون معه حاليا أو سبق لهم مجاورة المهاجم الفرنسي.



وبمجرد إعلان تتويجه بالكرة الذهبية للمرة الأولى في مسيرته، قام العديد من زملاء بنزيما الحاليين والسابقين بتهنئته، على غرار البرازيلي مارسيلو، والألماني توني كروس، والإسباني سيرخيو راموس، والكرواتي لوكا مودريتش.



وحتى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سارع لتهنئة مواطنه، لكن رونالدو التزم الصمت ولم يتفاعل عبر حساباته على مواقع التوصل الاجتماعي مع تتويج زميله الذي لعب معه جنبا لجنب قرابة تسعة مواسم في ريال مدريد بين العامين 2009 و2018.



وأثار صمت رونالدو، الكثير من الجدل حول طبيعة علاقته بالمهاجم الفرنسي، وإن كانت هناك خلافات بين الثنائي.



هل هناك خلافات بين رونالدو وبنزيما؟

ما يظهر في العلن يقول غير ذلك تماما، لأن الثنائي تربطهما علاقة قوية جدا منذ انضمامهما معا لريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية لعام 2009، وعادة ما كانا يمتدحان بعضهما البعض في تصريحاتهما لوسائل الإعلام.



وسبق لبنزيما أن قال عن رونالدو قبل مباراة السوبر الأوروبي هذا الموسم: "رونالدو ساعدني كثيرا وعندما غادر (ريال مدريد في 2018) كان لدي رغبة في تغيير أسلوبي وطموحي، وأعتقد أنني قمت بذلك بنجاح".



وتطرق نجم ريال مدريد إلى دور رونالدو معه قبل رحيل الأخير إلى يوفنتوس في 2018: "لقد ساعدني كثيرا، ودوري اختلف كثيرا معه، وعندما غادر علمت أنه حان الوقت لتقدمي خطوة للأمام في تسجيل الأهداف".



ما هو موقف رونالدو من تهنئة المنافسين؟



مهاجم مانشستر يونايتد الحالي رونالدو قام بتهنئة زميله السابق في ريال مدريد، لوكا مودريتش، بعد فوز الأخير بالكرة الذهبية لعام 2018 على حساب "الدون" بالذات.



وقال صاحب الـ37 عاما حينها: "أعتقد أنني أستحق الكرة الذهبية كل عام، أعمل بجد بشكل مستمر، ولكن عدم فوزي بها لا يعني نهاية العالم، مبروك لمودريتش فهو يستحقها، ولكنني سأعود العام القادم وسأفعل كل ما بوسعي للتتويج بالجائزة".



وفي عام 2019 قام رونالدو بتهنئة منافسه الأزلي ليونيل ميسي على فوزه بالكرة الذهبية، وفعل نفس الشيء أيضا عندما حصل محمد صلاح على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام في 2018.



عدم تفاعل رونالدو مع تتويج بنزيما بالكرة الذهبية والتزامه الصمت على مواقع التواصل الاجتماعي لا يعني بالمطلق أن النجم البرتغالي لم يهنئ زميله السابق، فهناك وسائل أخرى بخلاف مواقع التواصل، لتقديم التهاني.



المصدر: مواقع إلكترونية

