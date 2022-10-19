بعد تلقيه البطاقة الحمراء.. وسائل إعلامية تكشف: هل يغيب طاهر محمد طاهر عن مواجهة الأهلي والزمالك في السوبر المصري؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن موقف طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المشاركة في مباراة فريقه ضد فريق الزمالك في مباراة السوبر المصري المقرر إقامتها يوم 28 أكتوبر المقبل في الإمارات.

وتلقى طاهر محمد طاهر البطاقة الحمراء خلال مباراة فريقه أمام الإسماعيلي، في اللقاء الذي انتهى بفوز الأهلي بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنص لائحة العقوبات، والتي تم إرسالها إلي الأندية قبل بداية الموسم، على عقوبة ضرب الخصم بدون كرة 3 مباريات مع غرامة 25 ألف جنيه، بينما الطرد المباشر للخشونة مباراتين مع غرامة 10 آلاف جنيه.

ونقل موقع القاهرة 24" عن مصدر خاص تأكيده أن طاهر محمد طاهر سيشارك بشكل طبيعي أمام الزمالك في السوبر المصري، وأن اللاعب سيغيب لمدة مباراتين في الدوري أمام أسوان والداخلية، وسيتم تغريم الأهلي مبلغ 10 آلاف جنيه.

وأضاف المصدر أن لعبة طاهر محمد الذي تعرض خلالها للطرد أمام الإسماعيلي خشونة متعمدة وليس ضرب الخصم بدون كرة.

وأكد المصدر أن البطاقات في بطولة الدوري المصري الممتاز منفصلة ومستقلة عن البطولات الأخرى.

ونجح الأهلي ف يتحقيق فوزه الأول ببطولة الدوري المصري، بعد تغلبه على الإسماعيلي بهدف نظيف، سجله شادي حسين في الشوط الثاني من زمن المباراة.