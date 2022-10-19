شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يدرس إقالة حسني عبد ربه وتعيين احمد العجوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة يحيي الكومي إقالة حسني عبد ربه مدير الكرة من منصبه وتعيين احمد العجوز بدلا منه وذلك عقب الخسارة من الاهلي .

وكشف علي غيط نجم الاسماعيلي الأسبق إن مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة يحيي الكومي قرر إقالة حسني عبد ربه مدير الكرة من منصبه عقب خسارة الفريق الأصفر من الاهلي بهدف دون رد في افتتاح بطولة الدوري المصري حيث كتب غيط عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "الكومي ومجلس التشيرتات قرر إقالة حسني عبد ربه '

وتلقى الإسماعيلي خسارة من الأهلي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل هدف المباراة شادي حسين بالدقيقة 74 بعد ثلاثة دقائق من مشاركته.

المباراة قبل نهايتها بدقائق تعرض طاهر محمد طاهر للبطاقة الحمراء بشكل مباشر بعد عرقلته لمدافع الإسماعيلي.