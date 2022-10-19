شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم 75 دقيقة بين الزمالك وسموحة.. وظهور تقنية الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مازال التعادل السلبى مستمرا فى مباراة الزمالك وسموحة بعد مرور 75 دقيقة، والمقامة حاليا على استاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وظهرت تقنية الفيديو في الدقيقة 69 بعد مطالبات من لاعبى الزمالك بركلة جزاء لصالح أحمد مصطفى زيزو، إلا أن الحكم نادى قمر الدولة عاد لتقنية الفيديو ولكنه لم يحتسب شيئا وأمر باستمرار اللعب

جاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط : محمد أشرف " روقا" - زكريا الوردي - سيد عبد الله "نيمار" - عمر جابر - أحمد مصطفى " زيزو".

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

بينما جاء تشكيل سموحة أمام الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: أحمد حكم، خالد عبد الفتاح، شريف رضا، أحمد شوشة

الوسط: صديق أجولا، محمد نادى، أحمد مصطفى، دوكو دودو، حسين فيصل

الهجوم: اليا سيلا

البدلاء: محمد باسم، محمود شبانة، عمر صلاح، بيوتنج، رضا البرجيجى، إبراهيم عواد، محمد سعيد، ممدوح عبد ربه، الصباحى عماد