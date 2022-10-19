شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لمونديال أندية اليد توافق على زيادة عدد الجماهير فى لقاء الأهلى و بنفيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سراج الدين رئيس بعثة فريق رجال يد الأهلى فى كأس العالم للأندية " سوبر جلوب " المقام فى المملكة العربية السعودية على زيادة أعداد الجماهير فى لقاء الأهلى و بنفيكا البرتغالى المقرر له غدا الخميس من 1000 إلى 3000 شخص .

فازفريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره مضر السعودى أمس الثلاثاء بنتيجة 36/30 فى أول مواجهاته بكأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقام فى المملكة العربية السعودية.

تضم قائمة الفريق الأحمر فى بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» التي تقام في مدينة الدمام خلال الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر الجاري ، عبدالرحمن حميد، عبدالرحمن طه، محمد إبراهيم، راؤول نانتس، عبدالرحمن فيصل، شهاب عبدالله، مصطفى خليل، محسن رمضان، سيف هاني، أحمد خيري، إسلام حسن، أحمد عادل، إبراهيم المصري، ياسر سيف، عمر كاستيلو، عمر سامي، عبدالعزيز إيهاب، إسلام راضي.

وكانت قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد قد أسفرت عن تواجد «رجال يد الأهلي» في المجموعة الثانية إلى جانب فريقي بنفيكا البرتغالي، ومضر السعودى .

ووجه الأهلى الشكر مؤخرا لدانيال جوردو المدير الفنى، بعد خروج الفريق من نصف نهائى بطولة أفريقيا بتونس، وذلك قبل خوض الفريق منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، ليتم تعيين الإسباني ديفيد ديفيز.