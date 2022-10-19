الامارات | صورة مؤلمة لمحمود الخطيب وجمهور الأهلي يدعو له بالشفاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مواقع التواصل الاجتماعي صورة مؤلمة لرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري محمود الخطيب وهو يؤدي مناسك العمرة، حيث ظهر وهو يجلس على كرسي متحرك وأحد الأفراد يقوم بتحريكه لإجراء مراسم العمرة، وشهدت الصورة تفاعل كبير من جمهور الأهلي وعدد كبير من جمهور الأندية الأخرى التي قامت بالدعاء له وتمنت له الشفاء.

وسافر الخطيب إلى فرنسا من أجل إجراء فحوصات طبية ثم اتجه إلى السعودية حيث أجرى مراسم العمرة وظهر هناك وهو يلتقط عددا من الصور في فندق إقامته وهو واقف على قدميه ولكن الصورة الأكثر ألما كانت له وهو يقوم بالمراسم حيث ظهر على كرسي متحرك وأحد الأفراد يقوم بتحريكه.

وذكرت تقارير صحفية مصرية أن محمود الخطيب سوف يعود إلى فرنسا من جديد من أجل تكملة باقي الفحوصات الطبية للاطمئنان على صحته.

ومن جانب أخر تمكن الأهلي المصري من تحقيق الفوز على الإسماعيلي في أول مباراة للفريقين بالدوري المصري في المباراة التي أقيمت في استاد برج العرب في الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى، وأحرز شادي حسين هدف فوز الأهلي بالدقيقة 73 لتنتهي المباراة بهذا الهدف.