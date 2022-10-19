الامارات | ليونيل ميسي يطلق شركة للاستثمار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي شركة قابضة للاستثمار في مجالات الرياضة والإعلام والتكنولوجيا، على مستوى العالم. وأفاد بيان بأن شركة "بلاي تايم سبورتس - تيك"، ومقرها سان فرانسيسكو، ستكون أداة الاستثمار الرئيسية لميسي. وستقوم الشركة باستكشاف فرص الاستثمار المتاحة التي يمكن أن تشمل، على سبيل المثال، مساعدة مؤسسي الشركات الناشئة وإقامة شركات لتكنولوجيا كرة القدم أو الاستثمار في الفرق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ميسي قوله في بيان " أنا متحمس لتوسيع جذورنا إلى وادي السيليكون ويسعدني أن (بلاي تايم) ستتعاون مع رجال أعمال يتحلون بالجرأة من جميع أنحاء العالم". ومن المقرر أن يدير شركة "بلاي تايم" رازميج هوفاجيميان، الشريك بشركة "جراف فينشرز" لإدارة رأس المال. وسيعمل مايكل ماركيز، الشريك المؤسس لبنك الاستثمار "كود ادفيزرز"، مستشارا خاصا للشركة.