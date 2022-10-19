شادي حسين يقود الأهلي لفوز ثمين على الإسماعيلي في قمة الجولة الأولى (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق الأهلي فوزاً ثمنياً على مضيفه الإسماعيلي، بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، بإستاد برج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل شادي حسين هدف الأهلي في الدقيقة 73، بعد دقائق قليلة من نزوله بديلا في الشوط الثاني.

ونال طاهر محمد طاهر بطاقة حمراء للضرب المتعمد للاعب الأسماعيلي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة، كلاً من : محمد الشناوي ومحمود متولي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق وأليو ديانج وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وبرونو سافيو وأحمد عبد القادر ومحمد شريف.

فيما ضم تشكيل الأسماعيلي ، كلاً من : محمد فوزي وحمدي النقاز وباهر المحمدي ومحمد هاشم وأحمد محسن ومحمد بيومي ومحمد حسن وعبد الرحمن مجدي وعمر الوحش وأحمد مدبولي وباسم مرسي.

وبذلك حصد الأهلي أول ثلاث نقاط له في بطولة الدوري.