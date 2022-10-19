شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: الفوز على الإسماعيلي بداية متميزة.. وفؤاد ساعدنا فى استغلال المساحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بفوز الفريق على الإسماعيلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد برج العرب، في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «أعتقد كانت مباراة قوية، دائمًا في أول مباراة في بداية الدوري نرغب في بداية متميزة».

وأضاف: «جهزنا للمباراة جيدًا، كانت لدينا فرص كثيرة، لم نحرز أهدافًا بعدد كاف، الإسماعيلي فريق قوي وحاول على المرمى، وأعتقد الفوز مستحق حتى لو كانت النتيجة بفارق ضئيل من الأهداف».

وأشار كولر إلى أن مباريات الأهلي والإسماعيلي تتسم بالشراسة والدوافع القوية، وفي النهاية حصلنا على ما نريد.

وقال: «كل فوز يزيد من ثقة اللاعبين ويرفع من معنوياتهم، نركز على ثقة اللاعبين، من أجل تحويل كل ما نحصل عليه من فرص إلى أهداف، أهدرنا العديد من الفرص».

وتحدث كولر عن التغييرات، وقال إنها موفقة، والفريق استفاد منها بشكل كبير.

واختتم مارسيل كولر تصريحاته بالإشادة بقدرات كريم فؤاد عقب مشاركته بديلا في المباراة، مؤكدًا أنه كان يحتاج إلى استغلال سرعاته في المساحات خلف دفاع الإسماعيلي، وهو ما نجح فيه اللاعب بنجاح واستطاع صناعة هدف الفوز بشكل مثالي.