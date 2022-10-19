شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعادل سلبيا مع سموحة في الشوط الأول.. فرص مهدرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى الشوط الأول من مباراة الزمالك وسموحة، المقامة حاليا على استاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

بدأت المباراة سريعة بين الفريقين، وحاول الزمالك السيطرة على وسط الملعب في بداية المباراة بالقيام بعدة تمريرات في وسط الملعب، إلا أن فريق سموحة حاول هو الآخر مباغتة الزمالك بالضغط المتقدم على دفاعات الزمالك.

وفى الدقيقة 10 حصل الزمالك على فاول من حدود منطقة الجزاء، ليلعب أحمد مصطفى زيزو ولكن يتعامل معها بنجاح دفاع سموحة وتصل سهلة للهانى سليمان.

استحوذ الزمالك على مجريات اول ربع ساعة ولكن دون خطورة تذكر، بسبب وقوف لاعبى سموحة بشكل منظم في وسط ملعبهم، والاعتماد على الكرات الطويلة خلف دفاع الزمالك.

وهدد أليا سيلا مرمى نادى الزمالك في الدقيقة 16 بعدما استلم تمريرة رائعة من حسين فيصل ليسدد كرة قوية ولكن تمر فوق العارضة في أخطر فرص المباراة حتى الآن.

واصل سموحة محاولاته على مرمى الزمالك في الدقيقة 18 عن طريق حسين فيصل الذى حصل على ركنية، كاد مدافع الزمالك أن يسجلها في مرماه، ولكن تمر بعيدة عن مرمى محمد عواد.

فرض سموحة سيطرته على وسط الملعب، في غياب واضح للزمالك، الذى بدأ الاعتماد على الهجمات المرتدة عن طريق الثنائى سيد عبد الله نيمار وأحمد مصطفى زيزو.

وفى الدقيقة 26 مرر عمر جابر كرة رائعة للتونسى سيف الجزيرى خلف دفاع سموحة لكنها تطول عن قدم الجزيرى لتضيف فرصة مهمة للزمالك، ورد أليا سيلا على هجمة الزمالك بمحاولة التسديد لكن الونش كان له بالمرصاد.

وفى الدقيقة 29 يجرى فيريرا أول تغييراته الاضطرارية بخروج محمود حمدى الونش للإصابة ونزول حمزة المثلوثى بدلا منه، في غياب لأى فرصة محققة للزمالك في أول نصف ساعة.

سيطر الزمالك على آخر ربع ساعة في الشوط الأول محاولا إحراز الهدف الأول في أكثر من كرة، ولكن دفاع سموحة كان واقفا بشكل مميز، وكان أبرزها عرضية مميزة من نيمار في الدقيقة 39 ولكن تصدى لها الهانى سليمان بثبات.

وسدد حسين فيصل كرة بشكل مميز في الدقيقة 41 لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد عواد حارس الزمالك في كرة خطيرة لسموحة.

وفى الدقيقة 42 أهدر المغربى زكريا الوردى هدفا محققا بعد عرضية رائعة من سيد نمار على رأس الوردى الذى أهدرها بغرابة، ليضيع الزمالك الهدف الأول.

وأنقذ محمد عواد شباك الزمالك من هدف محقق في الدقيقة 44 بعدما تصدى لأكثر من تسديدة في منطقة الست ياردات، ليحرم الفريق السكندرى من التقدم.

وحاول الزمالك خطف هدف التقدم في نهاية الشوط، إلا أن رأسية سيف الجزيرى خرجت بعيدة عن مرمى سموحة، لينتهى الشوط بالتعادل السلبى.