شكرا لقرائتكم خبر عن زكريا الوردى يهدر فرصة هدف للزمالك أمام سموحة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدر زكريا الوردى لاعب الزمالك فرصة تسجيل الهدف الأول لفريقه في شباك سموحة في الدقيقة 42 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين باستاد المقاولون العرب، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمد عواد،خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح،خط الوسط : محمد أشرف " روقا" - زكريا الوردي - سيد عبد الله "نيمار" - عمر جابر - أحمد مصطفى " زيزو"،خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومصطفى الزناري وحمزة المثلوثي ومحمد عبد الشافي وإمام عاشور ويوسف إبراهيم "اوباما" ويوسف أسامة نبيه ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسامسون أكينولا.

بينما جاء تشكيل سموحة أمام الزمالك كالتالى:حراسة المرمى: الهانى سليمان،الدفاع: أحمد حكم، خالد عبد الفتاح، شريف رضا، أحمد شوشة،الوسط: صديق أجولا، محمد نادى، أحمد مصطفى، دوكو دودو، حسين فيصل،الهجوم: اليا سيلا.

وجاء على دكة البدلاء كلا من: محمد باسم، محمود شبانة، عمر صلاح، بيوتنج، رضا البرجيجى، إبراهيم عواد، محمد سعيد، ممدوح عبد ربه، الصباحى عماد























































































































