شكرا لقرائتكم خبر عن نصف ساعة من التعادل السلبى بين الزمالك وسموحة.. وإصابة الونش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى الـ30 دقيقة التي لعبت حتى الآن من مباراة الزمالك وسموحة، في المباراة المقامة حاليا على استاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وشهدت الربع ساعة الثانية تهديد من نادى سموحة لمرمى الزمالك عن طريق أليا سيلا في أكثر من كرة، إلا أن دفاع الزمالك كان لها بالمرصاد، وكاد سيف الجزيرى أن يهدد مرمى سموحة لكنه فشل في استلام تمريرة عمر جابر.

وشهدت الدقيقة 29 خروج محمود حمدى الونش للإصابة بعد تدخل قوي بينه وبين أليلا سيلا، أدى إلى خروجه ونزول حمزة المثلوثى بدلا منه.

جاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط : محمد أشرف " روقا" - زكريا الوردي - سيد عبد الله "نيمار" - عمر جابر - أحمد مصطفى " زيزو".

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

بينما جاء تشكيل سموحة أمام الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: أحمد حكم، خالد عبد الفتاح، شريف رضا، أحمد شوشة

الوسط: صديق أجولا، محمد نادى، أحمد مصطفى، دوكو دودو، حسين فيصل

الهجوم: اليا سيلا

البدلاء: محمد باسم، محمود شبانة، عمر صلاح، بيوتنج، رضا البرجيجى، إبراهيم عواد، محمد سعيد، ممدوح عبد ربه، الصباحى عماد



















































































































