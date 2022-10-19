شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم أول ربع ساعة من مواجهة الزمالك وسموحة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى أول ربع ساعة من مباراة الزمالك وسموحة، في المباراة المقامة حاليا على استاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط : محمد أشرف " روقا" - زكريا الوردي - سيد عبد الله "نيمار" - عمر جابر - أحمد مصطفى " زيزو".

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

بينما جاء تشكيل سموحة أمام الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: أحمد حكم، خالد عبد الفتاح، شريف رضا، أحمد شوشة

الوسط: صديق أجولا، محمد نادى، أحمد مصطفى، دوكو دودو، حسين فيصل

الهجوم: اليا سيلا

البدلاء: محمد باسم، محمود شبانة، عمر صلاح، بيوتنج، رضا البرجيجى، إبراهيم عواد، محمد سعيد، ممدوح عبد ربه، الصباحى عماد



















































































































