شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى رجل مباراة بيراميدز وإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مصطفى فتحى لاعب بيراميدز على رجل مباراة فريقه أمام إنبى التي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى العام وانتهت بالتعادل الإيجابى 1-1.

وحسم التعادل الإيجابى 1/ 1 مواجهة بيراميدز مع فريق إنبى، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى الممتاز.

تقدم بيراميدز عن طريق مصطفى فتحى في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول، بعدما استلم تمريرة رائعة من التونسى فخر الدين بن يوسف، ليضعها على يمين عبد العزيز البلعوطى معلنا عن هدفه الأول بقميص بيراميدز في بطولة الدورى، وخطف رفيق كابو مهاجم فريق إنبى، هدف التعادل في الدقيقة 57، مستغلا خطأ مدافع بيراميدز في إعادة الكرة لأحمد الشناوى، ليخطف الكرة ويضعها في شباك الفريق السماوى في الدقيقة 57، ليتعادل إنبى مع بيراميدز 1 /1.

بهذه النتيجة، تقاسم فريقا بيراميدز وإنبى نقاط المباراة في هذه الجولة، ليحتل فريق بيراميدز المركز السابع بنقطة واحدة حتى الآن، بينما احتل إنبى المركز الرابع بنفس النقطة.