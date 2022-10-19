شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة منظمة للأهلي يفشل طاهر في ترجمتها إل هدف بمرمى الإسماعيلي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدد طاهر طاهر لاعب الأهلي مرمى الإسماعيلي في الدقيقة 66 من عمر المباراة والتي تجمعهما اليوم الأربعاء ، على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولي لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة الإسماعيلي المقرر لها الخامسة من مساء اليوم ،الأربعاء، بإستاد برج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمود متولي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق في خط الدفاع، أليو ديانج وحمدي فتحي وبرونو سافيو في خط الوسط، وطاهر محمد طاهر محمد شريف وأحمد عبد القادر في خط الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء : علي لطفي وأيمن اشرف وحسين الشحات وعمرو السولية وحسام حسن ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين وكريم فؤاد ومحمد هاني.

وأعلن خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني للإسماعيلي تشكيل فريقه الذي سيواجه الأهلي اليوم الأربعاء في الجولة الأولى للدوري.

وجاء التشكيل كالتالي: محمد فوزي فى حراسة المرمي وحمدي النقاز وباهر المحمدي ومحمد هاشم وأحمد محسن فى خط الدفاع ومحمد بيومي ومحمد حسن وعبد الرحمن مجدي وعمر الوحش وأحمد مدبولي فى خط الوسط وباسم مرسي فى خط الهجوم.

بينما يجلس على دكة الدراويش: أحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمي وإياد العسقلاني ومصطفي فارس ومحمد دسوقي ومحمود الشبراوي وصالح جمعه ومحمد الشامي وعبد القادر كوليبالي وحازم مرسي.











































































