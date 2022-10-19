شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابى يحسم مواجهة بيراميدز وإنبى في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى 1/ 1 مواجهة بيراميدز مع فريق إنبى، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى الممتاز.

تقدم بيراميدز عن طريق مصطفى فتحى في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول، بعدما استلم تمريرة رائعة من التونسى فخر الدين بن يوسف، ليضعها على يمين عبد العزيز البلعوطى معلنا عن هدفه الأول بقميص بيراميدز في بطولة الدورى، وخطف رفيق كابو مهاجم فريق إنبى، هدف التعادل في الدقيقة 57، مستغلا خطأ مدافع بيراميدز في إعادة الكرة لأحمد الشناوى، ليخطف الكرة ويضعها في شباك الفريق السماوى في الدقيقة 57، ليتعادل إنبى مع بيراميدز 1 /1.

بهذه النتيجة، تقاسم فريقا بيراميدز وإنبى نقاط المباراة في هذه الجولة، ليحتل فريق بيراميدز المركز السابع بنقطة واحدة حتى الآن، بينما احتل إنبى المركز الرابع بنفس النقطة.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: محمود صابر - وليد الكرتي - إبراهيم توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

فيما جاء تشكيل إنبى لمواجهة بيراميدز كالتالى:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى

الدفاع: على فوزى، خالد رضا، محمد حامد، محمد إسماعيل

الوسط: أحمد العجوز، رفيق كابو، مصطفى دويدار، إيريك تراورى، مودى ناصر

الهجوم: عماد ميهوب