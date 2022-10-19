شكرا لقرائتكم خبر عن أليا سيلا وأجولا يقودان هجوم سموحة أمام الزمالك في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق العشرى المدير الفني لفريق سموحة، عن تشكيل فريقه أمام الزمالك، في المباراة التي ستقام بينهما في السابعة مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء تشكيل سموحة أمام الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: أحمد حكم، خالد عبد الفتاح، شريف رضا، أحمد شوشة

الوسط: صديق أجولا، محمد نادى، أحمد مصطفى، دوكو دودو، حسين فيصل

الهجوم: اليا سيلا

البدلاء: محمد باسم، محمود شبانة، عمر صلاح، بيوتنج، رضا البرجيجى، إبراهيم عواد، محمد سعيد، ممدوح عبد ربه، الصباحى عماد

بينما جاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط : محمد أشرف " روقا" - زكريا الوردي - سيد عبد الله "نيمار" - عمر جابر - أحمد مصطفى " زيزو".

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.