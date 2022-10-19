شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تخسر ببطولة مكاو الدولية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسرت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة مباراتها أمام منافستها الصينية بنتيجة 3/0 فى بطولة مكاو الدولية التى تقام بهونج كونج.

وتوجت هنا جودة بذهبية الفرق مع منتخب السيدات فى البطولة الأفريقية، التى أقيمت بالجزائر، وكذلك ذهبية الزوجى المختلط رفقة محمد البيلى لاعب المنتخب أيضا.

حدد اتحاد تنس الطاولة، برئاسة معتزعاشور، 24 أكتوبر الجارى موعداً لانطلاق منافسات بطولة مصر الدولية، والتى تنظمها مصر سنويا، على أن تستمر لمدة أسبوع.

وحقق رجال الطاولة إنجازا بالتأهل لدور الـ16 في بطولة العالم التي أقيمت بالصين ، لأول مرة فى تاريخ المنتخب المصرى بعد التغلب على التشيك بنتيجة 3 / 1، ومن قبله الفوز على السعودية بنتيجة 3 / 0 وكندا بنفس النتيجة، بينما خسر من كوريا 4 / 1 قبل أن يفوز على التشيك وقى النهاية وداع البطولة أمام هونج كونج.

تشارك هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة فى منافسات بطولة wtt champion لتنس الطاولة والتى تقام بماكو فى هونج كونج