شكرا لقرائتكم خبر عن رفيق كابو يتعادل لإنبى أمام بيراميدز في الدقيقة 57 من خطأ دفاعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف رفيق كابو مهاجم فريق إنبى، هدف التعادل لفريقه أمام بيراميدز، في المباراة التي تجمعهما حاليا في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى الممتاز.

واستغل رفيق كابو خطا مدافع بيراميدز في إعادة الكرة لأحمد الشناوى، ليخطف الكرة ويضعها في شباك الفريق السماوى في الدقيقة 57، ليتعادل إنبى مع بيراميدز 1 /1.

جاء هدف بيراميدز الوحيد عن طريق مصطفى فتحى في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول، بعدما استلم تمريرة رائعة من التونسى فخر الدين بن يوسف، ليضعها على يمين عبد العزيز البلعوطى معلنا عن هدفه الأول بقميص بيراميدز في بطولة الدورى.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: محمود صابر - وليد الكرتي - إبراهيم توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

فيما جاء تشكيل إنبى لمواجهة بيراميدز كالتالى:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى

الدفاع: على فوزى، خالد رضا، محمد حامد، محمد إسماعيل

الوسط: أحمد العجوز، رفيق كابو، مصطفى دويدار، إيريك تراورى، مودى ناصر

الهجوم: عماد ميهوب

البدلاء: أحمد يوسف، مروان صحراوى، إبراهيم جلال، شميلس بيكلى، مصطفى شكشك، رمضان مصطفى، كريم الطيب