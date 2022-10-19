كولر يحلل سبب إهدار الفرص ولماذا شارك فؤاد بدلا من عبدالقادر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح مارسيل كولر المدير الفني لنادي الأهلي بإن سبب مشاركة كريم فؤاد في مركز الجناح يرجع إلى ما أظهره في التدريبات من قدرات، كما تحدث عن الطريقة التي يمكن بها تفادي إهدار الفرص.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب الفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف: "دائما ما نبحث عن البداية الجيدة، مازلنا لا نعرف المنافسين بشكل جيد، ولا نعرف مستويات الفرق وكيف تلعب، لكن أعتقد أننا قدمنا أداء جيد، وكان لدينا فرص أكثر من المنافس لكن لم نسجل أهداف من هذه الفرص، وواضح أن المنافس يتحلى بالصبر ويمتلك فريق قوي ولديه فرص وحاول على المرمى".

فاز الأهلي بهدف نظيف على الإسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري الممتاز، بعدما لعب كريم فؤاد الذي شارك كبديل في مركز الجناح الأيمن تمريرة رائعة إلى شادي حسين الذي جاء كبديل أيضًا.

وتابع :"الفوز مستحق حتى لو كانت النتيجة تبدو متقاربة".

وأضاف: "كان واضح للغاية أن الإسماعيلي يمتلك دوافع كبيرة في المباراة ولعب المباراة بشكل جيد، وهذا ما أضاف صعوبة إلى المباراة لكن في النهاية حصلنا على الفوز الذي كنا نبحث عنه من البداية".

خطة لتفادي إهدار الفرص

تحدث السويسري عن الفرص المهدرة، قائلًا: "هذا الأمر بحاجة إلى تدريب وثقة، وكلما حقق الفريق الفوز تزداد ثقة اللاعبين في النفس، وهذا ما نتدرب عليه كل يوم ونعمل من أجل تحقيقه، نحن بحاجة إلى الكثير من الجهد والثقة لتحويل الفرص التي تتاح إلينا إلى أهداف".

سر مشاركة كريم فؤاد

أما عن السبب وراء مشاركة كريم فؤاد في مركز الجناح خلال الشوط الثاني: "كريم أظهر في المران أنه لاعب سريع جدا، وعندما أرى المنافس يتقدم للأمام كثير فأعتقد أنني استطيع اللعب على السرعات، وطبعا التغيير يعتبر ناجح للغاية لأنه هو من صنع الفرصة والبديل (شادي حسين) هو من سجل الهدف.".

تقييم المرحلة

أوضح رأيه في الفريق خلال الفترة التي عملها مع الأهلي قائًا: "هناك عناصر كثيرة للغاية، أنا هنا منذ 5 أسابيع ومن الصعب أن نقارن الملاعب هنا بأوروبا، فالملاعب في أوروبا مستوية والنجيلة هنا أقل صلابة وتجعل الكرة أبطأ من أوروبا".

وواصل: "هذا صعب لكن نتدرب عليه بشكل يومي، والمهارات الفردية الخاصة باللاعبين أيضا نعمل عليها كل يوم، من أجل الوصول إلى المستوى الذي نرغب فيه."

في الختام رفض كولر التعليق على روزنامة الدوري، قائلًا: "هذه ليست مسئوليتي ولا واجبي".