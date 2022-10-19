محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام وست هام بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة وست هام يونايتد، مساء اليوم الأربعاء، بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتضن ملعب "آنفيلد" مباراة ليفربول ضد وست هام في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم بالجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

وشهد تشكيل ليفربول 5 تغييرات عن قمة مانشستر سيتي الماضية، بالاعتماد على أرنولد وتسيميكاس وكارفاليو وهندرسون ونونيز بدلا من جيمس ميلنر وروبرتسون وفابينيو وإليوت وجوتا.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: تسيميكاس - جوميز - فان دايك - أرنولد

خط الوسط: كارفاليو - تياجو ألكانتارا - هندرسون

خط الهجوم: فيرمنيو - نونيز - محمد صلاح

ويحتل ليفربول المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، في المقابل يأتي وست هام في المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة.