بيراميدز يفتتح الدوري المصري بتعادل مثير أمام إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حسم التعادل الإيجابي مواجهة بيراميدز وإنبي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأربعاء، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأقيمت مباراة بيراميدز ضد إنبي على ملعب بتروسبورت في الجولة الأولى من الدوري الممتاز لموسم "2022-2023".

وافتتح بيراميدز التسجيل بأقدام مصطفى فتحي في الدقيقة 20 ثم تعادل إنبي في الدقيقة 57 عن طريق رفيق كبو.

وبهذه النتيجة، يتقاسم بيراميدز وإنبي نقاط المباراة، ويحصد كل منهما على نقطة واحدة في أولى مبارياتهما بالدوري الممتاز.

تفاصيل المباراة:

دخل بيراميدز المباراة بتشكيلة مكونة من: "أحمد الشناوي، محمد حمدي، علي جبر، أسامة جلال، محمد الشيبي، محمود صابر، وليد الكرتي، إبراهيم توريه، رمضان صبحي، مصطفى فتحي، فخر الدين بن يوسف".

وجاء تشكيل إنبي كالتالي: "عبدالعزيز البلعوطي، علي فوزي، خالد رضا، محمد حامد، محمد إسماعيل، أحمد العجوز، رفيق كبو، مصطفى دويدار، إيريك تراوري، مودي ناصر، عماد ميهوب".

حصل رفيق كبو على البطاقة الصفراء مبكرًا في الدقيقة الثانية من انطلاقة المباراة بسبب تدخل قوي على مدافع بيراميدز علي جبر في منتصف الملعب.

واستمر التعادل السلبي مُسيطر على نتيجة المباراة حتى جاءت الدقيقة 20 والتي شهدت تقدم بيراميدز بالهدف الأول عن طريق مصطفى فتحي، لتصبح النتيجة 1-0.

وفي الدقيقة 36 أنقذ عبدالعزيز البلعوطي مرماه من تسديدة قوية عن طريق محمود صابر لاعب بيراميدز، ليُخرج الكرة إلى ركلة ركنية.

وكاد مصطفى فتحي أن يسجل الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 45 بعدما توغل لداخل منطقة الجزاء وسدد الكرة ولكنها مرت بجوار القائم.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم بيراميدز على إنبي بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، أتيحت فرصة خطيرة لإنبي في الدقيقة 48 ولكن نجح أسامة جلال في إخراج الكرة إلى ركلة ركنية.

وأدرك إنبي التعادل في الدقيقة 57 عن طريق رفيق كبو والذي استغل خطأ للاعب محمد حمدي، ليقتنص الكرة ويسكنها في الشباك.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين بيراميدز وإنبي بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.