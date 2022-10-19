اخبار الرياضه

بعد 3 دقائق من مشاركته.. شادي حسين يفتتح أهداف الأهلي في الدوري أمام الإسماعيلي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

افتتح شادي حسين مهاجم النادي الأهلي أهداف الفريق الأحمر أمام الإسماعيلي في المباراة التي تجمعهما، اليوم الأربعاء، بمسابقة الممتاز.

ويستضيف ملعب برج العرب مباراة الأهلي والإسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري الممتاز لموسم "2022-2023".

ونجح شادي حسين في تسجيل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 73 بعد نزوله بديلًا في الدقيقة 70 أمام الإسماعيلي، ليتقدم الفريق الأحمر بنتيجة 1-0

ويعد شادي حسين من الصفقات الجديدة التي أبرامها الأهلي هذا الصيف قادما من سيراميكا كليوباترا.

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا